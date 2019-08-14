أول تعليق من سوريا بعد إسقاط طائرتها الحربية في إدلب

القاهرة – مصراوي:

أكدت الحكومة السورية، الأربعاء، سقوط طائرة حربية تابعة لها على يد مسلحين بمدينة إدلب السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في تصريحات نقلتها عن مصدر عسكري بأن طائرة حربية كانت مكلفة بتدمير مقرات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، أصيبت بصاروخ مضاد للطيران.

وتابع المصدر أن الصاروخ "أطلقته التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتشرة في تلك المنطقة، ما أدى إلى إسقاط الطائرة، وما يزال مصير الطيار مجهولاً".

وأعلنت جبهة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا)، مسئوليتها عن إسقاط الطائرة الحربية من طراز سيخوي بالقرب من خان شيخون في مدينة إدلب.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لقناة "سكاي نيوز عربية" إن الطائرة سقطت في محور ترعي- السكيك في بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد استهدافها من قبل الفصائل في المنطقة.