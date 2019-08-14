  • عاجل:ليفربول يُتوج بكأس السوبر الأوروبية بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    أول تعليق من سوريا بعد إسقاط طائرتها الحربية في إدلب

    11:19 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
    أول تعليق من سوريا بعد إسقاط طائرتها الحربية في إدلب

    سوريا

    القاهرة – مصراوي:

    أكدت الحكومة السورية، الأربعاء، سقوط طائرة حربية تابعة لها على يد مسلحين بمدينة إدلب السورية.

    وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في تصريحات نقلتها عن مصدر عسكري بأن طائرة حربية كانت مكلفة بتدمير مقرات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، أصيبت بصاروخ مضاد للطيران.

    وتابع المصدر أن الصاروخ "أطلقته التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتشرة في تلك المنطقة، ما أدى إلى إسقاط الطائرة، وما يزال مصير الطيار مجهولاً".

    وأعلنت جبهة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا)، مسئوليتها عن إسقاط الطائرة الحربية من طراز سيخوي بالقرب من خان شيخون في مدينة إدلب.

    وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لقناة "سكاي نيوز عربية" إن الطائرة سقطت في محور ترعي- السكيك في بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد استهدافها من قبل الفصائل في المنطقة.

    سوريا الحكومة السورية طائرة حربية إدلب جبهة تحرير الشام

    الخبر التالى:

    إطلاق نار على 5 رجال شرطة بفلاديلفيا الأمريكية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان