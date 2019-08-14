الدنمارك: ندرس تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع السويد
كوبنهاجن - (أ ش أ)
أعلنت حكومة الدنمارك اليوم / الأربعاء / أنها تدرس إمكانية تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها مع السويد في أعقاب الهجوم بالقنابل الذي نفذه مواطنان سويديان مؤخرا خارج هيئة الضرائب الدانماركية في كوبنهاجن.
وذكرت قناة /روسيا اليوم / في نشرتها باللغة الإنجليزية أن رئيسة وزراء الدنمارك الجديدة ، ميته فريديكسن ، أوضحت في تصريحات صحفية أن حكومتها تبحث إمكانية حماية الحدود مع السويد بشكل أفضل وأكثر فعالية.
وكانت الشرطة الدنماركية قد أعلنت في وقت سابق اليوم اعتقال مواطن سويدي - 22 عاما - وأصدرت امر اعتقال دولي بحق شاب آخر - 23 عاما - للاشتباه في وقوفهما وراء حادث الاعتداء على مكتب هيئة الضرائب الدانماركية في الأسبوع الماضي ، والذي أسفر عن جرح شخص.
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