العراق: اعتقال أحد عناصر "داعش" الإرهابي في سامراء

بغداد - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ،اليوم الأربعاء، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش"الإرهابي في حملة أمنية بقضاء سامراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية ، إن "قوات استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد الإرهابيين الهاربين والمطلوب وفق أحكام الفقرة 4/ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش في قضاء سامراء وأن عملية إلقاء القبض تمت استناداً لمعلومات استخباراتية".