أكثر الكلمات إنتشاراً

حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

العراق: اعتقال أحد عناصر "داعش" الإرهابي في سامراء

08:14 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
العراق: اعتقال أحد عناصر "داعش" الإرهابي في سامراء

اعتقال أحد عناصر "داعش" الإرهابي في سامراء

بغداد - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ،اليوم الأربعاء، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش"الإرهابي في حملة أمنية بقضاء سامراء.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية ، إن "قوات استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد الإرهابيين الهاربين والمطلوب وفق أحكام الفقرة 4/ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش في قضاء سامراء وأن عملية إلقاء القبض تمت استناداً لمعلومات استخباراتية".

هذا المحتوى من

Asha
عناصر داعش سامراء الداخلية العراقية العراق
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان