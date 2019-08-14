العراق: اعتقال أحد عناصر "داعش" الإرهابي في سامراء
بغداد - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الداخلية العراقية ،اليوم الأربعاء، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش"الإرهابي في حملة أمنية بقضاء سامراء.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية ، إن "قوات استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد الإرهابيين الهاربين والمطلوب وفق أحكام الفقرة 4/ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش في قضاء سامراء وأن عملية إلقاء القبض تمت استناداً لمعلومات استخباراتية".
هذا المحتوى من
-
262
-
180
-
173
-
158
-
155
-
151
-
108
-
101
-
52
-
50