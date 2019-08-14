"قسد" تنفي توقيع اتفاق مع الجيش السوري لتسليم قرى في ريف الرقة

دمشق - (أ ش أ)

نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الأربعاء، توقيعها اتفاقا مع الجيش السوري لتسليم بعض القرى في ريف مدينة الرقة.

وقالت "قسد" في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا يدعي توقيع اتفاق بين قواتنا وبين قوات الحكومة السورية لتسليم بعض القرى في ريف مدينة الرقة للسلطات السورية " مضيفة أن وسائل الإعلام فسرت ذلك بأنه رد على الاتفاق التركي الأمريكي حول المنطقة الآمنة.

وفي الوقت الذي نفت فيه "قسد" هذا الخبر جملة وتفصيلا، أهابت بوسائل الإعلام تحري الدقة في تداول الأخبار والبحث عن المصادر الحقيقية التي تؤكد أو تنفي مضامين أخبارها.