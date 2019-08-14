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الحكومة اليمنية توجه بإيقاف العمل بمطار عدن الدولي

07:45 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
الحكومة اليمنية توجه بإيقاف العمل بمطار عدن الدولي

مطار عدن الدولي

صنعاء - (د ب أ)

وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ،اليوم الأربعاء، بإيقاف مطار عدن الدولي، جنوبي اليمن، عن العمل.

وقال مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام، السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن إيقاف مطار عدن جاء بتوجيهات من وزير النقل صالح الجبواني، وليس من التحالف العربي، كما جاء في بعض المواقع بسبب منع تصريح للطائرات".

ويأتي هذا القرار بعد يوم من استئناف العمل بمطار عدن.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد أعلنت خلال الأيام الماضية، تغيير رحلاتها الجوية من عدن إلى سيئون، جراء توقف الملاحة في المطار بسبب الاشتباكات المسلحة.

مطار عدن الدولي الحكومة اليمنية اليمن مختار الرحبي صالح الجبواني التحالف العربي

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