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اللقطات الأولى لإسقاط الطائرة الحربية السورية (فيديو)

06:46 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
اللقطات الأولى لإسقاط الطائرة الحربية السورية (فيديو)

أرشيفية

القاهرة – مصراوي:

أعلنت جبهة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا)، الأربعاء، مسئوليتها عن إسقاط الطائرة الحربية السورية من طراز سيخوي بالقرب من خان شيخون في مدينة إدلب.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لقناة "سكاي نيوز عربية" إن الطائرة سقطت في محور ترعي- السكيك في بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد استهدافها من قبل الفصائل في المنطقة.

وأضاف أنه "جرى أسر طيار بعد إسقاط الطائرة، بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن".

وأصدرت "تحرير الشام" في بيان إسقاطها للطائرة، في وقت لم تعلق فيه دمشق بشكل رسمي على هذه الأنباء.

طائرة حربية سوريا جبهة تحرير الشام إدلب

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