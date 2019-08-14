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الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى هونج كونج

06:39 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى هونج كونج

وزارة الخارجية الامريكية

القاهرة – مصراوي:

أصدرت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تحذيرا لرعاياها من السفر إلى هونج كونج، وذلك إثر الاحتجاجات الواسعة التي واجهتها القوات الأمنية، وأسفرت عن تعطيل الحركة بالمطار الرئيسي بالبلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بالهدوء أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المخابرات أبلغته بأن الصين ترسل قواتها نحو الحدود مع هونج كونج في ظل التوتر الذي تشهده.

وسيطر المتظاهرون على مناطق بمطار هونج كونج الدولي لخمسة أيام متتالية حتى أمس الثلاثاء، مما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية واندلاع مشادات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب.

فيما انخفض عدد المتظاهرين في المطار لأقل من 100، الأربعاء، وذلك نتيجة لحصول هيئة إدارة المطار على أمر قضائي ضد المتظاهرين.

ومع ذلك، استمر تطبيق إجراءات أمنية مشددة، حيث يُطلب من المسافرين على متن قطار سريع بالمطار إظهار برنامج رحلاتهم لكي يدخلوا صالات المطار، كما تواجد أفراد الشرطة في منطقة تسجيل المسافرين.

وخرج الآلاف في مظاهرات احتجاجا على مشروع قانون يتيح لحكومة هونج كونج تسليم مطلوبين إلى الصين.

وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة هونج كونج دونالد ترامب الصين

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