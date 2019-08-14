إيران تعلن عن مشروع بـ2 مليار دولار لتجاوز توترات مضيق هرمز

القاهرة – مصراوي:

قال مسؤول إيراني، الأربعاء، إن طهران ستقلل من اعتمادها على مضيق هرمز في نقل النفط، وذلك وسط توترات في الخليج بسبب أسفرت عن احتجاز ناقلات نفطية ونشر قطع عسكرية أمريكية بزعم حماية أمن الملاحة في المنطقة.

وبحسب وكالة تسنيم الإخبارية، كشف مدير شركة هندسة وتوسعة صناعة النفط الإيرانية، تورج دهقاني، أن المشروع الإيراني يقدّر بقيمة ملياري دولار، زيتضمن مد أنابيب لضخ النفط من ميناء مطلع على الخليج في محافظة بوشهر إلى ميناء جاسك المطل على بحر عمان، لتصدير الخام وتجاوز مضيق هرمز.

ونقلت الوكالة الإيرانية أن طهران بعد هذا المشروع الذي تم البدء في تنفيذه، ستتمكن من تصدير النفط من شرق مضيق هرمز في غضون عام ونصف، أي حتى مارس 2021.

وأضاف المسؤول أن خط نقل النفط، الذي يبلغ طوله نحو ألف كيلومتر، سيمر عبر اليابسة وسيمتد من ميناء غورة في شمال غرب محافظة بوشهر إلى ميناء جاسك.

وأضاف دهقاني أن ناقلات النفط ستقطع مسافة أقصر من أجل تحميل النفط، مضيفا أن المشروع سيعمل على نقل مليون برميل نفط يوميا عبر أنابيب بقطر 45 بورصة، مشيرا إلى أنه في إطار المشروع، سيتم إنشاء مخازن في ميناء جاسك قادرة على استيعاب عشرين مليون برميل من النفط لدعم عمليات التصدير.

وشهدت منطقة الخليج اعتداءات على أربع ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات واستيلاء إيران على ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي تحمل العلم البريطاني بعد توقيف الناقلة "جريس 1" الإيرانية من قبل حكومة جبل طارق في البحر المتوسط.

وقرت الولايات المتحدة وبريطانيا العمل على تكوين مهمة لحماية الملاحة في الخليج العربي بعد الاعتداءات.