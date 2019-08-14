عضو المجلس الانتقالي باليمن: "نقترب من استعادة استقلال دولة الجنوب"

القاهرة/موسكو - (د ب ا)

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، ناصر الخبجي، أن استقلال دولة الجنوب سيحدث والمجلس يقترب منه، وهذا يخدم الجنوب والسلام في اليمن ودول المنطقة والعالم.

وقال الخبجي- في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" نشرت اليوم الأربعاء: "الاستقرار في المنطقة مرتبط بحماية الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين في باب المندب وعدن، وهذا بالتأكيد لن يكون إلا باستعادة استقلال دولة الجنوب".

وأضاف الخبجي "نحن نرى أن يتم في الأيام القادمة إدارة الجنوب بإدارة جنوبية وطنية مؤقتة، لإعادة الاستقرار والأمن والخدمات، ومعالجة كل الآثار التي خلفتها حرب ميليشيات الحوثيين عام 2015، والحرب الاقتصادية التي شنتها الحكومة اليمنية منذ خمس سنوات من تحرير الجنوب".

وردا على سؤال حول انفصال الجنوب، قال الخبجي "نحن ندعو إلى استعادة استقلال دولة الجنوب، وليس الانفصال، فالجنوب كان دولة قائمة ومعترفا بها دولياً في كافة المحافل الدولية والأمم المتحدة، وهذا أمر ليس وليد اللحظة أو الحرب الأخيرة، بل هو يعود إلى حرب عام 1994 التي شنتها دولة اليمن الشمالي ضد دولة الجنوب".

وحول الدعوة السعودية للحوار في جدة، قال الخبجي "نحن رحبنا بالحوار الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، والانتقالي سيكون طرفاً فيه، ونؤكد أن محاربة الإرهاب هدف رئيس للانتقالي وقواته، وأن الاستقرار والأمن في عدن هو الهم المشترك بين الانتقالي والشعب الجنوبي ودول التحالف العربي".

وبسطت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق واسعة من عدن، بما في ذلك قصر معاشيق الرئاسي خلال مواجهات مع قوات موالية للحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.