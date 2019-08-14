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المرصد السوري: إسقاط طائرة حربية تابعة للحكومة في إدلب

05:49 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
المرصد السوري: إسقاط طائرة حربية تابعة للحكومة في إدلب

سقوط طائرة حربية - أرشيفية

القاهرة – مصراوي:

أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن الفصائل المسلحة أسقطت طائرة حربية تابعة للحكومة السورية في ريف إدلب الجنوبي.

وذكر المرصد في بيان أن الطائرة من طراز سوخوي وتم إسقاطها على "محور ترعي - السكيك"، مضيفا أن مصير طاقمها "لا يزال مجهولا".

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، بحسب ما نقلته قناة الحرة، إن القوات الحكومية السورية باتت على بعد 4 كيلومتر من خان شيخون.

وتدور بالمنطقة معارك عنيفة بين الحكومة والمجموعات التي تعتبرها دمشق إرهابية مثل هيئة تحرير الشام.

وقال عبد الرحمن إن المدينة "أصبحت عملياً بين فكي كماشة من جهتي الشرق والغرب".

وأعلنت الحكومة السورية الأربعاء، السيطرة على 5 قرى غرب خان شيخون، فيما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن السيطرة على هذه القرى تمّت "بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع لهم فيها".

سوريا طائرة حربية الحكومة السورية ريف إدلب

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