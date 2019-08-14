الرئاسة الفلسطينية تحذر من المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى

رام الله- (د ب أ):

حذرت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، من المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى بالقدس.

واستنكر بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، تصريحات وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي.

وجاء في البيان :"ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، ونؤكد أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقاً".

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، ويجب على المجتمع الدولي التدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات التي، إن استمرت، ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة".

وكان أردان دعا أمس إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المعروف السائد منذ عام 1967 بدعوى أنهم يحمل ظلما لليهود ولا يتيح لهم الصلاة في المسجد بحرية مثل المسلمين.