الدنمارك تلقي القبض على سويدي مشتبه به في انفجار في كوبنهاجن

كوبنهاجن - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الدنماركية اليوم الأربعاء أن شخصين سويديين هما المشتبه بهما الرئيسيان في انفجار وقع بمبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن الأسبوع الماضي.

وقال كبير مفتشي الشرطة يورجن بيرجن سكوف للصحفيين في كوبنهاجن إنه تم القبض على رجل سويدي عمره 22 عاما ليل الثلاثاء/الأربعاء، وإن الشرطة تبحث عن سويدي آخر.

وأضاف سكوف إنه تم القبض على الشاب السويدي في مدينة مالمو جنوبي السويد، وسوف يتم تسليمه ليواجه جلسة خاصة بتقرير احتجازه على ذمة المحاكمة . وطلبت الشرطة أن تكون الجلسة مغلقة نظرا لاستمرار التحقيق

وتم إصدار مذكرة توقيف للمشتبه به الثاني الذي ما زال طليقا.

وحطم الانفجار الذي وقع في 6 أغسطس الحالي نوافذ المبنى وألحق أضرارا بواجهته . وأصيب أحد المارة بجروح طفيفة بسبب الحطام، لكن شخصين كانا داخل المبنى وقت الانفجار لم يصبهما أي أذى.

وتم إجراء عدة مداهمات في السويد على خلفية الانفجار. وقال سكوف إنه تمت مصادرة سيارة يعتقد أن منفذي الانفجار قد استخدموها ويتم فحصها.

وأضاف أنه لم يتم الربط حتى الآن بين هذا الانفجار وبين انفجار آخر استهدف مركزا لشرطة كوبنهاجن يوم السبت الماضي، والذي أسفر أيضا عن تهشيم نوافذ مبنى مركز الشرطة وإلحاق أضرار بمدخله .