تايوان ترفض اتهامات بكين لها بالقيام بدور في مظاهرات هونج كونج

تايبيه - (د ب ا):

طالبت الرئيسة التايوانية تساي انج وين اليوم الأربعاء بكين بعدم اتهام قوى خارجية غير موجودة بأنها وراء الوضع في هونج كونج، وذلك بعدما اتهمت الصين تايوان بالتدخل في شؤون المدينة.

وقالت تساي للصحفيين " أتمنى أن تستمع لي بكين. لا تحملوا قوى خارجية غير موجودة مسؤولية تفاقم الوضع في هونج كونج. لا ترفضوا الحوار مع المواطنين. ولا تصدروا أبدا حكما خاطئا، قد يؤدي لأسف تاريخي".

وتأتي تعليقات تساي بعد يوم من اتهام ما شياوجوانج، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، للحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم التايواني بالقيام بدور مشين في المظاهرات الأخيرة في هونج كونج، كما طالب تايوان بوقف التدخل في شؤون هونج كونج.

وردا على اتهامات بكين، قال تشو جونج تاي رئيس الحزب التقدمي التايواني اليوم " الحزب لا يمكنه فعل ذلك ولا يمكن أن يقوم به أبدا( التدخل في شؤون هونج كونج)".

وكانت تساي قد قالت أمس الأول الاثنين إن المواجهات في هونج كونج أثارت مخاوف بين مؤيدي الديمقراطية والحرية في العالم. ومن ناحية أخرى، أصدر حزبها بيانا قال فيه إن قمعا دمويا بدون دبابات وقع في هونج كونج.

وقال تشو إن تطبيق إطار " دولة واحدة ونظامان" في هونج كونج يعد مأساة تاريخية، وطالب بكين بعدم القيام بإجراءات عسكرية صارمة أخرى.

وأكدت حكومة تايوان أمس الثلاثاء أنها سوف تقدم مساعدات إنسانية لأشخاص من هونج كونج يطلبون اللجوء.