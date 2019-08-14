الأمن التركي يوقف 3 أشخاص للاشتباه في انتمائهم لداعش

أنقرة- (د ب أ):

أوقفت فرق الأمن التركية، الأربعاء، ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" في ولاية أضنة جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب داهمت عنوانا في حي "يشيل باغلار" بمدينة أضنة، وأوقفت ثلاثة مشتبهين.

وأفادت المصادر بأن "المداهمة جرت في إطار العملية المتواصلة لمكافحة التنظيم الإرهابي".

وجرى نقل الموقوفين إلى مديرية الأمن لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية أسفرت عن مقتل المئات.

وكان تنظيم داعش هدد في يوليو الماضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجمات في تركيا في مقطع فيديو نُسب لـ"ولاية داعش في تركيا".

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليلي في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا.