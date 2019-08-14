صحيفة صينية: احتجاجات هونج كونج "ثورة ملونة"

بكين- (د ب أ):

وصفت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الرسمية، في مقال افتتاحي، الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها هونج كونج بأنها "ثورة ملونة"، تستهدف زعزعة استقرار الحكومة المحلية.

وقالت الصحيفة إن "الحكومة الصينية لن تسمح مطلقا للمعارضة المتطرفة والغرب بجر هونج كونج إلى المعسكر المناهض للصين، ولن تسمح للمدينة بالانزلاق إلى الفوضى طويلة الأمد أو أن تصبح قاعدة للغرب من أجل تخريب النظام السياسي للصين".

وأضافت الصحيفة أن صحفيا تابعا لها تعرض لهجوم في المطار من جانب المحتجين يوم الثلاثاء، وحُرم من الإسعافات الأولية.

ونددت الصحيفة بذلك الحدث الذي أكدته حكومة هونج كونج، ووصفت المتظاهرين بأنهم "مثيرو شغب" مدربون.