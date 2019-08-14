  • عاجل:الصحة تُحذر من 3 أدوية مغشوشة أحدها يعالج السرطان (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    صحيفة صينية: احتجاجات هونج كونج "ثورة ملونة"

    10:02 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
    صحيفة صينية: احتجاجات هونج كونج "ثورة ملونة"

    الاحتجاجات فى هونج كونج

    بكين- (د ب أ):

    وصفت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الرسمية، في مقال افتتاحي، الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها هونج كونج بأنها "ثورة ملونة"، تستهدف زعزعة استقرار الحكومة المحلية.

    وقالت الصحيفة إن "الحكومة الصينية لن تسمح مطلقا للمعارضة المتطرفة والغرب بجر هونج كونج إلى المعسكر المناهض للصين، ولن تسمح للمدينة بالانزلاق إلى الفوضى طويلة الأمد أو أن تصبح قاعدة للغرب من أجل تخريب النظام السياسي للصين".

    وأضافت الصحيفة أن صحفيا تابعا لها تعرض لهجوم في المطار من جانب المحتجين يوم الثلاثاء، وحُرم من الإسعافات الأولية.

    ونددت الصحيفة بذلك الحدث الذي أكدته حكومة هونج كونج، ووصفت المتظاهرين بأنهم "مثيرو شغب" مدربون.

    احتجاجات هونج كونج صحيفة جلوبال تايمز الصين

    الخبر التالى:

    تقرير: الاشتباه بإسرائيل في قصف "معسكر الصقر" جنوب غربي بغداد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان