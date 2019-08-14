نيوزيلندا: إعفاء المتهم في هجوم مسجد كرايستشيرش من حضور جلسة الاستماع

ولينجتون- (د ب ا):

تم إعفاء المواطن الاسترالي المتهم بقتل 51 شخصا وإصابة العشرات، في هجومين على مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا في مارس الماضي، من حضور جلسة الاستماع المقررة غدا الخميس.

وكان المتهم (28 عاما) قد أنكر في يونيو الماضي تهمة الإرهاب الموجهة له، بالإضافة إلى تهمة قتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 آخرين في الهجمات التي وقعت في 15 مارس الماضي، وذلك عندما ظهر في محكمة كرايستشيرش العليا عبر تقنية الفيديو من سجن أوكلاند، حيث يتم احتجازه منفردا في زنزانة تخضع لرقابة مشددة.

وتقدم محامو المتهم بطلب إعفاء حضور موكلهم لجلسة الغد.

ووافق القاضي كاميرون ماندير على الطلب، بما أنه من المتوقع أن تكون الجلسة قصيرة ومقصورة على المرافعات القانونية.

وكان ماندير قد حدد في يونيو الماضي موعد بدء المحاكمة في الرابع من مايو 2020، وقدر أنها سوف تستمر ستة أسابيع. ويعتقد محامو المتهم أن المحاكمة قد تستغرق "وقتا أطول".