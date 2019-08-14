  • عاجل:الصحة تُحذر من 3 أدوية مغشوشة أحدها يعالج السرطان (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    نيوزيلندا: إعفاء المتهم في هجوم مسجد كرايستشيرش من حضور جلسة الاستماع

    10:01 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
    نيوزيلندا: إعفاء المتهم في هجوم مسجد كرايستشيرش من حضور جلسة الاستماع

    علم نيوزيلندا

    ولينجتون- (د ب ا):

    تم إعفاء المواطن الاسترالي المتهم بقتل 51 شخصا وإصابة العشرات، في هجومين على مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا في مارس الماضي، من حضور جلسة الاستماع المقررة غدا الخميس.

    وكان المتهم (28 عاما) قد أنكر في يونيو الماضي تهمة الإرهاب الموجهة له، بالإضافة إلى تهمة قتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 آخرين في الهجمات التي وقعت في 15 مارس الماضي، وذلك عندما ظهر في محكمة كرايستشيرش العليا عبر تقنية الفيديو من سجن أوكلاند، حيث يتم احتجازه منفردا في زنزانة تخضع لرقابة مشددة.

    وتقدم محامو المتهم بطلب إعفاء حضور موكلهم لجلسة الغد.

    ووافق القاضي كاميرون ماندير على الطلب، بما أنه من المتوقع أن تكون الجلسة قصيرة ومقصورة على المرافعات القانونية.

    وكان ماندير قد حدد في يونيو الماضي موعد بدء المحاكمة في الرابع من مايو 2020، وقدر أنها سوف تستمر ستة أسابيع. ويعتقد محامو المتهم أن المحاكمة قد تستغرق "وقتا أطول".

    نيوزيلندا مسجد كرايستشيرش الإرهاب

    الخبر التالى:

    صحيفة صينية: احتجاجات هونج كونج "ثورة ملونة"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان