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    مصادر من حماس: الأوضاع في غزة قد تؤدي لفقدان السيطرة على الحدود مع إسرائيل

    09:01 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
    مصادر من حماس: الأوضاع في غزة قد تؤدي لفقدان السيطرة على الحدود مع إسرائيل

    بيروت - (د ب أ):

    أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الأربعاء بأنه "بعد ظهور نمط جديد من أعمال المقاومة على حدود قطاع غزة، تمثل في تسلل مقاومين إلى داخل الأراضي المحتلة والاشتباك مع جنود العدو، تكثفت اتصالات الوسطاء مع حركة حماس في مسعى منهم لإعادة ضبط المنطقة الحدودية، ومنع هذه العمليات".

    ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة حماس القول إن التحقيقات الداخلية التي أجرتها الحركة أظهرت أن "العمليات الثلاث الأخيرة نفذها أفراد من الجناح العسكري للحركة بتخطيط ذاتي لحظي، ومن دون تعليمات من القيادة العسكرية والسياسية للحركة".

    وأكدت المصادر نفسها أن "الوسطاء المصريين والأممين تواصلوا قبل عيد الأضحى مع قيادة حماس في غزة، وطلبوا توضيحاً حول العمليات التي نُفذت، وهو ما ردت عليه الحركة بالتأكيد أنها جرت بشكل منفرد، وأن الاحتلال يتحمل مسؤوليتها بسبب استمرار الواقع الإنساني والاقتصادي الصعب".

    وحذرت الحركة من أن استمرار تلك المصاعب "قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الحدود، وتكرار مثل هذه العمليات بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة".

    قطاع غزة الأراضي المحتلة إسرائيل حركة حماس

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