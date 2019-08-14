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مقتل 15 من عناصر طالبان في غارات جوية على أربعة أقاليم أفغانية

07:59 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
مقتل 15 من عناصر طالبان في غارات جوية على أربعة أقاليم أفغانية

غارة جوية

كابول - (أ ش أ):

قتل 15 مسلحا من عناصر طالبان على الأقل إثر سلسلة من الغارات الجوية شنتها القوات الأمنية على أقاليم غازني ووارداك وفارياب وهلماند.

وقال مسئولون عسكرين - في تصريح نقلته وكالة (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء - إن غارة جوية أسفرت عن قتل اثنين من مسلحي طالبان في منطقة ناوا بإقليم غازني، كما تم تدمير مخزن صغير للاسلحة.

وأضاف المسئولون أن غارة جوية مشابهة على منطقة كاجاكي بإقليم هلماند أسفرت أيضا عن مقتل اثنين من المسلحين.

وأشاروا إلى أنه تم شن ضربة جوية على منطقة شاك-إي-وارداك بإقليم وارداك أسفرت عن مقتل مسلح وتدمير مخزن صغير للاسلحة.

وأوضح المسئولون أن عشرة من المسلحين قتلوا إثر الغارة التي شنتها قوات الأمن على إقليم فارياب.

من جانبها لم تعلق حركة طالبان على هذه الغارات الجوية حتى الآن.

هذا المحتوى من

Asha
غارات جوية عناصر طالبان أفغانستان أقاليم غازني
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