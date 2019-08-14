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مقتل 36 حوثيا بينهم قيادات في معارك مع الجيش اليمني بجبهة نهم شرق صنعاء

07:44 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
مقتل 36 حوثيا بينهم قيادات في معارك مع الجيش اليمني بجبهة نهم شرق صنعاء

الجيش اليمني _أرشيفية

عدن - (أ ش أ):

أعلنت قوات الجيش اليمني مقتل 36 عنصرا من ميليشيات الحوثية، بينهم 10 قيادات ميدانية وإصابة 69 آخرين خلال يومين من المعارك في جبهة نهم شرق صنعاء.

وقال المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء - إن قوات الجيش نفذت عدة هجمات ارتدادية سقطت على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بينهم 10 من القيادات الميدانية.

وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ أكثر من 36 قتيلا، والجرحى أكثر من 69 في هذه الجبهة خلال معارك اليومين الماضيين.

من جانبها، كشفت مصادر عسكرية وميدانية أن من بين القتلى الذين سقطوا في هذه العمليات قيادات ميدانية من مديرية أرحب، حيث مركز إحدى قبائل طوق صنعاء.

وأوضحت أنه من بين القادة الحوثيين القتلى يحيى مقبل حسين المكروب المشرف المالي للحوثيين في المديرية، وصادق محمد صالح جحام مشرف قرية القصبة في شعب أرحب، وعبدالله محمد محمد الحياسي قيادي ميداني، والحكم عبدالله أحمد العومري مسئول قرية عومره، والقادة الميدانيين علوي علي علوي الجنيد، وعبدالله محمد قاسم البريهي، ومحمد داحش حسين علي القصير، ومحمد هادي أحمد المهرس، صالح محمد صالح أبو مريم، مأمون أحمد محسن أبو جعيل.

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الجيش اليمني ميليشيات الحوثية صنعاء

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