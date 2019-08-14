"نيويورك تايمز" تخفض الدرجة الوظيفية لأحد محرريها بسبب تغريدات عنصرية
واشنطن - (د ب أ):
خفضت صحيفة نيويورك تايمز الدرجة الوظيفية لأحد محرريها، بسبب تغريدتين اعتبرتهما مثيرتين للجدل.
وأعفت الصحيفة محرر شؤون العاصمة واشنطن، جوناثان وايسمان، من مهمة تغطية أخبار الكونجرس ، وقالت إنه لن يكون ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت التغريدتان تحتويان على تلميحات عنصرية، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن وايسمان التقى مع مدير التحرير التنفيذي دين باكويت ، واعتذر عن تغريداته.
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