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"نيويورك تايمز" تخفض الدرجة الوظيفية لأحد محرريها بسبب تغريدات عنصرية

02:08 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
"نيويورك تايمز" تخفض الدرجة الوظيفية لأحد محرريها بسبب تغريدات عنصرية

نيويورك تايمز

واشنطن - (د ب أ):

خفضت صحيفة نيويورك تايمز الدرجة الوظيفية لأحد محرريها، بسبب تغريدتين اعتبرتهما مثيرتين للجدل.

وأعفت الصحيفة محرر شؤون العاصمة واشنطن، جوناثان وايسمان، من مهمة تغطية أخبار الكونجرس ، وقالت إنه لن يكون ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت التغريدتان تحتويان على تلميحات عنصرية، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن وايسمان التقى مع مدير التحرير التنفيذي دين باكويت ، واعتذر عن تغريداته.

نيويورك تايمز تغريدات عنصرية خفض الدرجة الوظيفية

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