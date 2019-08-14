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استنفار في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان بعد مقتل أحد عناصر "عصبة الأنصار"

02:05 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
استنفار في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان بعد مقتل أحد عناصر "عصبة الأنصار"

مخيم لاجئين

بيروت - (د ب أ):

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ليل الثلاثاء/الأربعاء أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان، شهد استنفارا بعد مقتل عنصر في جماعة "عصبة الأنصار".

وأضافت أن مقتل محمد توفيق لطفي الملقب بـ "أبو جندل" أدى إلى استنفار لدى جماعة عصبة الأنصار وبعض الجماعات الإسلامية.

وأضافت أن مسلحا أطلق النار باتجاه "أبو جندل" في حي السكة في منطقة تعمير عين الحلوة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

مخيم اللاجئين الفلسطينيين لبنان عصبة الأنصار صيدا

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