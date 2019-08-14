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عودة حركة العمليات في مطار البحرين إلى طبيعتها بعد إغلاق مؤقت

01:33 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
عودة حركة العمليات في مطار البحرين إلى طبيعتها بعد إغلاق مؤقت

مطار البحرين الدولي

المنامة- (أ ش أ):

عادت حركة العمليات في مطار البحرين الدولي إلى طبيعتها بعد الإغلاق المؤقت لمدرج المطار بسبب تسرب زيت من إحدى الطائرات القادمة إلى المملكة.

وأعلنت شركة مطار البحرين الدولي - حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أنها قامت باتخاذ ما يلزم من خطوات لازمة وضرورية في مثل هذه الحالات، لإزالة الرواسب الزيتية من المدرج من أجل هبوط ومغادرة أكثر سلامة للطائرات.

وكان المدرج قد أغلق لمدة ساعة تقريبا (عند الساعة ٤:٢٧ مساء) كإجراء وقائي حفاظا على سلامة المسافرين والمغادرين عبر مطار البحرين مما تسبب في تحويل 6 رحلات منها إلى مطار الدمام، وواحدة إلى مطار دولة الكويت.

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مطار البحرين الدولي إغلاق مؤقت إزالة الرواسب الزيتية حركة العمليات

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