وزير الهجرة الكندي يطالب بلاده بالتأقلم سريعا لجذب العمالة المهرة

تورونتو- (أ ش أ):

قال وزير الهجرة الكندي أحمد حسين الثلاثاء، إنه على بلاده أن تكون سريعة التأقلم والابتكار لكي تظل رائدة على مستوى العالم في جذب العمال المهرة.

ورحب حسين بتقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشاد بنظام الهجرة الاقتصادية في كندا باعتباره أحد أكثر النظم الناجحة في العالم. وقال إن كندا يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "رائدة" بالنسبة للدول الأخرى.

وأضاف أنه في حين أن هناك الكثير من المجالات التي تعمل فيها كندا على الأمور بشكل صحيح، إلا أنه يمكن القيام بالمزيد للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية.

وقال الوزير الكندي - لشبكة (سي.بي.سي.نيوز) الكندية - "لا توجد ثوابت عندما يتعلق الأمر بالهجرة". "وجود سياسة هجرة ذكية يعني أنه يجب أن تكون دائما منفتحا على التعلم من الآخرين ولتحسين النظام باستمرار".

ومع أن بعض الاستطلاعات تظهر أن غالبية الكنديين يريدون الحد من عدد المهاجرين المقبولين سنويا، قال حسين إن معظم الكنديين يدعمون جلب العمال المهرة لسد الفجوات في العمل وتعزيز الاقتصاد.

وتابع: "لا تخطئ في ذلك. أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة الكثير من المعلومات الخاطئة وإثارة الفزع والخوف والذي يأتي لنا من خارج كندا"، في إشارة إلى تحقيق أجرته (سي.بي.سي.) حول وجود حسابات على شبكة (تويتر) تستهدف زرع الانقسامات بين الكنديين حول الهجرة.