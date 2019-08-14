أهم التصريحات في 24 ساعة: أعلم الكثير عن انفجار روسيا
القاهرة – مصراوي:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعلم الكثير عن الانفجار النووي في روسيا، فيما أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات أن ترامب لم يقرر موعد الإعلان عن خطته للسلام في المنطقة، واعتبر السياسي التونسي حمة الهمامي أن وجود حركة النهضة بالحكم سيؤدي إلى انفجارات سياسية واجتماعية.
الأخبار المتعلقة
-
أمريكا تؤجل تطبيق الرسوم الجديدة على السلع الصينية لمدة أسبوعين
-
الانفجار النووي: ما السلاح الذي اختبرته روسيا في المنطقة القطبية الشمالية؟
-
ترامب: الصين تحرك قواتها نحو حدود هونج كونج
-
مقاتلتان روسيتان تبعدان طائرة للناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع "شويجو"
-
الكرملين يدافع عن حزم الشرطة في قمعها لتظاهرات موسكو
-
انفجار نووي غامض .. ماذا حدث في روسيا؟
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
917
-
98
-
88
-
86
-
78
-
76
-
67
-
60
-
50
-
47