أهم التصريحات في 24 ساعة: أعلم الكثير عن انفجار روسيا

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعلم الكثير عن الانفجار النووي في روسيا، فيما أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات أن ترامب لم يقرر موعد الإعلان عن خطته للسلام في المنطقة، واعتبر السياسي التونسي حمة الهمامي أن وجود حركة النهضة بالحكم سيؤدي إلى انفجارات سياسية واجتماعية.