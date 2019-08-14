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أهم التصريحات في 24 ساعة: أعلم الكثير عن انفجار روسيا

01:00 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
أهم التصريحات في 24 ساعة: أعلم الكثير عن انفجار روسيا

دونالد ترامب

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعلم الكثير عن الانفجار النووي في روسيا، فيما أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات أن ترامب لم يقرر موعد الإعلان عن خطته للسلام في المنطقة، واعتبر السياسي التونسي حمة الهمامي أن وجود حركة النهضة بالحكم سيؤدي إلى انفجارات سياسية واجتماعية.

دونالد ترامب روسيا الشرق الأوسط جيسون جرينبلات هونج كونج الكرملين

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