كاتب بريطاني: تظاهرات موسكو وهونج كونج تؤكد أن الأفكار الليبرالية لا تموت

لندن - (أ ش أ)

قال الكاتب البريطاني جدعون راخمن إن مقولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "الليبرالية باتت فكرة قديمة" ربما تكون صائبة، غير أنه لا يبدو أن الأفكار المضادة لليبرالية تؤتي ثمارا طيبة في المقابل.

وأضاف راخمن - في مقاله بصحيفة (الفاينانشيال تايمز) - أن كلا من روسيا والصين تمثلان تحديا جيوسياسيا وأيديولوجيا في مواجهة الليبرالية الغربية، لكن الدولتين تواجهان تظاهرات شعبية تقوّض مزاعم حكوماتهما بشأن الاستقرار والكفاءة والدعم الشعبي.

وفي ردهما على تلك التظاهرات الشعبية في موسكو وهونج كونج، رأى الكاتب أن حكومتي الدولتين تلوذان بالبارانويا التي تخدم مزاعمهما في اتهامهما أعداءً أجنبيين بتحريك وتنسيق المظاهرات.

ورصد راخمن اختلافات بين المظاهرات في المدينتين؛ فمن حيث الحجم، تشهد هونج كونج التظاهرات الأضخم التي شارك فيها نحو مليوني شخص نزلوا إلى الشوارع. أما مظاهرات موسكو الأخيرة فشارك فيها نحو 50 ألفا.

وأوضح الكاتب أن تقديم السلطات في موسكو تنازلات للمتظاهرين شجّع الليبراليين في يونيو الماضي عندما أجبروا النظام على إطلاق سراح الصحفي المناهض للفساد إيفان جولونوف بعد سجنه على خلفية اتهامات ملفقة، بحسب الكاتب.

وبالمثل في هونج كونج، أشار راخمن إلى أن تراجع الحكومة بشكل جزئي على صعيد مشروع قانون ترحيل المطلوبين إلى الصين وتعليقه ربما قوّى شوكة المتظاهرين وواصلوا التظاهرات.

ولفت الكاتب إلى أن أحد مطالب المتظاهرين الأساسية في كل من موسكو وهونج كونج هو الإفراج عمن وقع اعتقالهم في تظاهرات سابقة.