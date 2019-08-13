أمريكا تؤجل تطبيق الرسوم الجديدة على السلع الصينية لمدة أسبوعين

واشنطن - (د ب أ)

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل بدء سريان الرسوم الجمركية الإضافية على كمية قيمتها 300 مليار دولار من السلع الصينية إلى 15 سبتمبر المقبل، في حين كان الموعد الأصلي لتطبيقها مطلع الشهر نفسه. وقال إن القرار يستهدف التخفيف على المواطنين الأمريكيين وضمان موسم تسوق مريح لهم في عيد الميلاد.

وقال ترامب للصحفيين في مدينة نيوجيرسي "سنؤجلها (الرسوم الإضافية) لأنه سيكون من غير المناسب تطبيقها مع موسم تسوق عيد الميلاد" مشددا على أنه يعتقد أن الصين تريد التوصل إلى اتفاق تجاري مع بلاده.

وسجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعا كبيرا في أعقاب إعلان قرار تأجيل تطبيق الرسوم، حيث تبدى سوق الأسهم حساسية مفرطة تجاه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين أن هذا الإعلان يشير إلى احتمال حدوث هدنة جديدة في هذه الحرب.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الولايات المتحدة قررت استبعاد مجموعة من السلع من قائمة الرسوم الإضافية، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 10% فقط على مجموعة أخرى في ديسمبر المقبل.

وأضاف المكتب أن قرار استبعاد بعض السلع من الرسوم تم اتخاذه على أساس اعتبارات "الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى" ولم يحدد هذه العوامل الأخرى، كما لم يكشف عن اسماء هذه السلع.

في الوقت نفسه فإن بعض السلع لن تخضع للرسوم الجديدة إلا اعتبارا من 15 كانون ديسمبر المقبل، وهو ما يعني أن المستهلكين الأمريكيين سيشترون احتياجاتهم في موسم عيد الميلاد قبل وصول تأثير هذه الرسوم إلى السوق. ويأتي ذلك في حين يصر الرئيس ترامب دائما على أن هذه الرسوم الإضافية لا تؤثر على المستهلكين الأمريكيين.

وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن قائمة هذه السلع تضم على سبيل المثال الهواتف الذكية والكمبيوتر المحمول وأجهزة ألعاب الفيديو وبعض ألعاب الأطفال وشاشات الكمبيوتر وبعض الملابس والأحذية".

من ناحيته رحب "نيل برادلي" النائب التنفيذي لرئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقرار باعتباره تطورا إيجابيا بالنسبة للشركات والمستهلكين الأمريكيين. وقال "الأكثر أهمية الآن هو عودة الطرفين إلى مائدة التفاوض وتجديد الالتزام بتحقيق تقدم نحو اتفاق شامل وقابل للتطبيق".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مطلع أغسطس الجاري، فرض عقوبة جمركية بنسبة 10% على واردات لبلاده من الصين بقيمة نحو 300 مليار دولار، وذلك بعد أن انتهت مباحثات تجارية مع الصين دون نتيجة واضحة. وتظل العقوبات الجمركية الحالية والتي بنسبة 25% على واردات أمريكية من الصين بقيمة نحو 250 مليار دولار لم يطرأ عليها أي تغيير.

وكان من المقرر أن تطال العقوبات الجمركية الجديدة جميع الواردات الأمريكية من الصين، تقريبا.

وكانت أمريكا والصين تعتزمان حتى الآن إجراء مباحثات مجددا بشأن اتفاقية تجارية جديدة بينهما، ولكن وزارة التجارة الصينية أفادت في وقت سابق على موقعها الإلكتروني بأن نائب وزير التجارة الصيني، ليو هي، تهاتف اليوم الثلاثاء مع المفوض التجاري الأمريكي، روبرت لايتزر، ووزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين. وحسب الوزارة الصينية فإن الصين والولايات المتحدة يعتزمان إجراء مباحثات بالفعل في غضون أسبوعين.

وانتهت جولة المفاوضات السابقة بين البلدين في يوليو دون نتيجة واضحة، وأعقب ذلك قيام ترامب بفرض العقوبات التجارية الجديدة.