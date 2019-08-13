الاتحاد الأوروبي يخصص 9 ملايين دولار لمساعدة الأسر المتضررة في سوريا

روما - (أ ش أ)

ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه استقبل من الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 9 ملايين دولار؛ لمساعدة الأسر المتضررة في سوريا.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج "ديفيد بيزلي" - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - : "إن الدعم المستمر من قبل الاتحاد الأوروبي يمكّن البرنامج من الوصول إلى ملايين المتضررين من الأزمة السورية؛ لتوفير المساعدات الحيوية لهم".

وأضاف: "أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أكبر خمس جهات مانحة للبرنامج، إذ بلغ إجمالي إسهاماته حتى الآن 227 مليون دولار منذ أن بدأ النزاع في سوريا عام 2011"، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به الجهات المانحة في مساعدة الأسر المتضررة وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.

وأفاد "بيزلي" بأن البرنامج يتمكن كل شهر من إيصال مساعداته الغذائية إلى نحو 3 ملايين شخص في جميع المحافظات السورية الـ14، حيث تحصل الأسر المحتاجة التي يساعدها البرنامج على حصص غذائية من الدقيق والزيت والسكر.