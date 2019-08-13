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    إخلاء قرية في روسيا بعد ارتفاع معدلات الإشعاع بسبب انفجار نووي

    06:49 م الثلاثاء 13 أغسطس 2019
    إخلاء قرية في روسيا بعد ارتفاع معدلات الإشعاع بسبب انفجار نووي

    انفجار نووي

    القاهرة – مصراوي:

    طالبت السلطات الروسية سكان قرية في مدينة سيفيرودفينسك بمغادرتها بعد الانفجاء الذي شهدته المدينة خلال اختبار صاروخي نووي.

    وذكرت وكالة الأرصاد الروسية، الثلاثاء، أن السلطات طالبت سكان قرية نيونوكسا بمغادرتها اعتبارا من غدا الأربعاء، وذبك بعد تلقي السلطات إخطارا حول "الأنشطة المزمعة للسلطات العسكرية".

    أشارت الوكالة أيضًا إلى أن مستويات الإشعاع ارتفعت في مدينة سيفيرودفينسك الروسية بما يصل إلى 16 مرة يوم الخميس الماضي، بعد حدوث ما يقول مسؤولون إنه انفجار وقع خلال اختبار محرك صاروخ على منصة بحرية.

    ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر طبي لم تسمه قوله يوم الثلاثاء إن مسعفين عالجوا ضحايا حادث وقع الأسبوع الماضي خلال اختبار محرك صاروخ وتسبب في زيادة في الإشعاع أرسلوا إلى موسكو لفحصهم طبيا.

    وقالت الشركة النووية الروسية المملوكة للدولة إن خمسة من العاملين فيها لقوا حتفهم في الانفجار، بحسب رويترز.

    كما نقلت "تاس" عن المصدر الطبي القول إن المسعفين الذين أرسلوا إلى موسكو وقعوا تعهدا بألا يكشفوا عن أي معلومات عن الحادث.

    انفجار نووي السلطات الروسية مدينة سيفيرودفينسك
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