التحالف العربي: سقوط طائرة حوثية مفخخة بدون طيار عقب إقلاعها من صنعاء

الرياض- (أ ش أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الثلاثاء من (صنعاء) طائرة بدون طيار (مفخخة) في امتداد لعملياتها الإرهابية، وسقوطها عقب إقلاعها بمسافة (35) كلم في محافظة عمران على المدنيين.

وأوضح العقيد المالكي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن استمرار الميليشيا الحوثية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعيا لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك لخدمة الميليشيا والنظام الإيراني.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.