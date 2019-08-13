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    مقتل ما لايقل عن 13 شخصا في هجوم لسارقي الماشية على قرية بجنوب السودان

    02:56 م الثلاثاء 13 أغسطس 2019
    مقتل ما لايقل عن 13 شخصا في هجوم لسارقي الماشية على قرية بجنوب السودان

    أرشيفية

    جوبا- (د ب ا):

    قال مسؤول محلي إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا بعدما هاجمت جماعة مدججة بالسلاح إحدى القرى، وسرقت المئات من الماشية بوسط جنوب السودان.

    وقال مفوض المنطقة بنجامين ادول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن المهاجمين أصابوا سبعة آخرين، وسرقوا نحو 230 من رؤوس الماشية في قرية رومبيك إيست في ولاية ويسترن لاكيز.

    وأضاف" لقد أكدنا وجود 13 جثة ملقاة على الأرض هذا الصباح في مكان تواجد الماشية" بينهم طفل وأربع سيدات وثمانية رجال.

    ولم تعرف بعد هوية المهاجمين، ولكن السلطات تشتبه في أن منفذي الهجوم من سكان ولاية تونج المجاورة، عقب أن تعرضوا لهجوم مماثل على أراضيهم.

    جنوب السودان هجوم مسلح سارقي الماشية

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