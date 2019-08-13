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    إيران: احتياطياتنا من اليورانيوم المخصب وصلت إلى 370 كيلوجرام

    02:54 م الثلاثاء 13 أغسطس 2019
    إيران: احتياطياتنا من اليورانيوم المخصب وصلت إلى 370 كيلوجرام

    المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز

    طهران- (د ب أ):

    كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تركيز 4.5 % وصلت إلى 370 كيلوجرام.

    ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول إنه تم إضافة 60-70 كيلوجرام إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب؛ ليصل إلى نحو 360-370 كيلوجرام.

    كانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية في عام 2015 كما قامت بإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

    وردا على هذا، رفعت إيران خلال الأشهر الماضية مستوى تخصيب اليورانيوم فوق نسبة الـ 3.67 % المنصوص عليها في الاتفاق، كما زادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب فوق مستوى الـ300 كيلوجرام المتفق عليها.

    وتهدد إيران بمرحلة ثالثة من خفض الالتزامات في سبتمبر، حيث تعتزم زيارة نسبة التخصيب إلى 20% إذا ما لم تتحرك الدول الأوروبية لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

    بهروز كمالوندي إيران اليورانيوم المخصب الاتفاق النووي

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