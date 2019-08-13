مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان يدين استخدام الشرطة للعنف في هونج كونج

جنيف- (د ب ا):

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان إنه رصد " دليلا موثوق به" يفيد بأن قوات إنفاذ القانون في هونج كونج استخدمت إجراءات يمكن أن تؤدي لإصابة المتظاهرين بإصابات خطيرة أو وفاتهم.

وقال متحدث باسم المفوض الأممي السامي لحقوق الانسان " يمكن رؤية مسؤولين يطلقون عبوات الغاز المسيل للدموع على الحشود، ويقومون بإغلاق مناطق ويستهدفون بصورة مباشرة المتظاهرين في عدة مواقع".

وأضاف المتحدث أن الإجراءات التي استخدمتها الشرطة في هونج كونج" محظورة وفقا للأعراف والمعايير الدولية".

وطالبت المفوضة الأممية ميشيل باشيلي السلطات بالتحقيق في الوقائع و" تعديل قواعد الاشتباك بالنسبة لمسؤولي إنفاذ القانون" لكي تتوافق مع المعايير الدولية.