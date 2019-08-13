اليابان: كوريا الجنوبية لم تبرر قرارها بخفض مستوى العلاقات التجارية مع طوكيو

طوكيو- (د ب أ):

اعتبرت اليابان اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية لم تبرر قرارها بخفض مستوى العلاقات التجارية مع طوكيو، وهي الخطوة التي جاءت وسط توتر شديد في العلاقات بين البلدين.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت أمس عزمها رفع اليابان من قائمتها للدول التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في الصادرات بداية من سبتمبر، وهي الخطوة التي يُنظر إليها على أنها جاءت ردا على فرض اليابان قيودا تصديرية على كوريا الجنوبية.

وكتب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو على موقع تويتر إن وزارة التجارة الكورية الجنوبية قالت إن اليابان "لم تلتزم بالمبادئ الأساسية لنظام مراقبة التجارة الدولية ... وحتى بعد مشاهدة المؤتمر الصحفي للوزارة، فإنه من غير الواضح تماما على أي أساس بنوا هذا الادعاء".

وكانت الحكومة اليابانية بدأت مطلع يوليو الماضي فرض قيود على شحنات المواد المستخدمة في أشباه الموصلات وإنتاج الهواتف الذكية المتوجهة إلى كوريا الجنوبية. وفي الثاني من أغسطس رفعت اسم كوريا الجنوبية من قائمة بيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم القادرين على شراء المنتجات اليابانية التي يمكن استخدامها للأغراض الدفاعية.

وتقول الحكومة اليابانية إن قرارها تم اتخاذه لكون كوريا الجنوبية تدير العمليات التجارية بين الجانبين بصورة "غير كافية".

وجاء التحرك الياباني بعدما ألزمت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن فترة العمل القسري خلال فترة الحرب خلال الحقبة الاستعمارية اليابانية لشبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945 .