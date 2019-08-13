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الداخلية النمساوية: 20 مليون يورو تكلفة الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد

12:30 م الثلاثاء 13 أغسطس 2019
الداخلية النمساوية: 20 مليون يورو تكلفة الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد

وزير داخلية النمسا هيربرت كيكل

فيينا- (أ ش أ):

قدرت وزارة الداخلية النمساوية تكاليف الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في 29 سبتمبر المقبل، بحوالي 20 مليون يورو.

وقال روبرت شتاين رئيس إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية - في تصريح اليوم الثلاثاء - "إن نحو مليوني يورو سوف تخصص لتكاليف طباعة بطاقات الاقتراع والتصويت والمواد الإعلامية الأخرى في كل الولايات النمساوية.. مشيرا إلى أن تكاليف التصويت بالبريد تبلغ 2.2 مليون يورو، والتي تتحملها الحكومة الفيدرالية كاملة".

وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة قد تقررت الشهر المقبل عقب انهيار الائتلاف الحكومي السابق إثر الكشف عن فضيحة الفساد المالي والسياسي، والتي تورط فيها هاينز كريستيان شتراخه رئيس حزب الحرية السابق والشريك في الائتلاف الحكومي.

ويتنافس في الانتخابات المقبلة 8 أحزاب، ويصوت فيها نحو 6 ملايين ناخب.. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الشعب بفارق كبير عن بقية الأحزاب، وخاصة عن منافسه التقليدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي.. فيما تسود حالة من الجدل السياسي حول شكل الائتلاف الحكومي المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الداخلية النمساوية الانتخابات البرلمانية روبرت شتاين

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