أجمل صور موسم الحج.. شرطي سعودي يحمل مسنًا أرهقه المشي يوم عرفة

بعد أكثر من 50 عاماً.. طيار أمريكي يُعيد رفات والده المُختفي في حرب

كتب- مصراوي:

غزت صور التقطها مصور عسكري سعودي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وُثقت قيام رجل أمن سعودي بمساعدة حاج طاعن في السن أرهقه التعب، في مواصلة المشي والتنقل بين المشاعر المقدسة حين أدائه مناسك الحج.

ورشح مدونون سعوديون وعرب سلسلة الصور للحصول على جائزة أفضل صورة في موسم الحج الحالي (جائزة مكة للإعلام فرع الصور الفوتوغرافية المميزة لهذا الموسم).

وقال ملتقط الصورة المصور الفوتوغرافي سعود المسيهيج، في تصريح لـ"الخليج 365"، إنه التقطتها يوم عرفة.

وأضاف المسيهيج أنه شارك بالحج أكثر من مرة، وأنه مهتم بالصور العسكرية، مشيرا إلى أن صورة هذا الموسم حققت رواجا كبيرا في شبكات التواصل، لأنها تحمل كل معاني الأخلاق والتعامل الراقي مع الحجاج.