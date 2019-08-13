هونج كونج تعلق جميع الرحلات الجوية لليوم الثاني على التوالي

هونج كونج- (د ب ا):

علق مطار هونج كونج الدولي اليوم الثلاثاء جميع الرحلات الجوية لليوم الثاني على التوالي نتيجة احتشاد المتظاهرين في صالات المغادرة.

وحاول المئات من المتظاهرين احتلال منطقة المغادرة بمطار هونج كونج الدولي في محاولة لمنع الرحلات الجوية من المغادرة لليوم الثاني على التوالي.

وكانت حشود تردد شعارات مثل " حاربوا من أجل الحرية. قفوا بجانب هونج كونج" وهم يزيحون عربات حمل الأمتعة لافساح مكان لهم إلى جانب المتظاهرين.

وشوهد الالاف من المتظاهرين مجددا في مكان آخر بالمطار وهم يجلسون في صالات الوصول، حيث يقوم البعض بتوزيع منشورات على الزائرين تظهر عنف الشرطة تجاه المتظاهرين.