أكثر الكلمات إنتشاراً

وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

هونج كونج تعلق جميع الرحلات الجوية لليوم الثاني على التوالي

12:00 م الثلاثاء 13 أغسطس 2019
هونج كونج تعلق جميع الرحلات الجوية لليوم الثاني على التوالي

مطار هونج كونج الدولي

هونج كونج- (د ب ا):

علق مطار هونج كونج الدولي اليوم الثلاثاء جميع الرحلات الجوية لليوم الثاني على التوالي نتيجة احتشاد المتظاهرين في صالات المغادرة.

وحاول المئات من المتظاهرين احتلال منطقة المغادرة بمطار هونج كونج الدولي في محاولة لمنع الرحلات الجوية من المغادرة لليوم الثاني على التوالي.

وكانت حشود تردد شعارات مثل " حاربوا من أجل الحرية. قفوا بجانب هونج كونج" وهم يزيحون عربات حمل الأمتعة لافساح مكان لهم إلى جانب المتظاهرين.

وشوهد الالاف من المتظاهرين مجددا في مكان آخر بالمطار وهم يجلسون في صالات الوصول، حيث يقوم البعض بتوزيع منشورات على الزائرين تظهر عنف الشرطة تجاه المتظاهرين.

مطار هونج كونج الرحلات الجوية المتظاهرين

الخبر التالى:

أجمل صور موسم الحج.. شرطي سعودي يحمل مسنًا أرهقه المشي يوم عرفة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان