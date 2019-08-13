بعد أكثر من 30 يومًا.. "جبل طارق" تلمح للإفراج عن الناقلة الإيرانية

القاهرة- (مصراوي):

أعربت حكومة جبل طارق، الثلاثاء، عن سعيها إلى تقليص التصعيد مع إيران الناتج عن احتجازها القانوني للناقلة "جريس 1"، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

وقال متحدث باسم حكومة جبل طارق: "نواصل السعي لتهدئة القضايا الناشئة منذ الاحتجاز القانوني لجريس 1"، مُشيرًا إلى أن "أمر الاحتجاز الحالي على السفينة سينتهي مساء السبت".

كانت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية قد احتجزت ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو الماضي، قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه في نقل النفط إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت ذاته، ألمحت إيران إلى أن بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط جريس 1 قريبًا، وذلك بعد تبادل بعض الوثائق التي ستساعد في الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة، بحسب "العربية".

وقال نائب رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية، جليل إسلامي، في تصريحات نشرتها الوكالة الإيرانية للأنباء، إن "بريطانيا مهتمة بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1... في أعقاب تبادل بعض الوثائق. نأمل أن يتم الإفراج قريبًا".

وكانت السفينة الحربية البريطانية "كينت" قد أبحرت، الاثنين، صوب الخليج للانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية سفن الشحن التجارية في المنطقة وسط توتر سياسي متصاعد بين إيران والغرب.

وقال قائد "كينت"، آندي براون: "لا يزال تركيزنا الشديد في الخليج هو نزع فتيل التوتر الحالي".

وتابع براون: "لكننا ملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة وتأمين الشحن الدولي وهو ما تهدف إليه عمليات الانتشار هذه".