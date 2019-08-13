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جرينبلات: ترامب لم يقرر موعد إعلان خطته للسلام في الشرق الأوسط

10:27 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2019
جرينبلات: ترامب لم يقرر موعد إعلان خطته للسلام في الشرق الأوسط

دونالد ترامب

القاهرة - (د ب أ):

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، إن الرئيس دونالد ترامب، لم يقرر بعدُ ما إذا كان سيعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل أم لا، معربًا عن أمله في أن تتوصل الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية.

وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج"، قال جرينبلات إن الولايات المتحدة لا تتطلع لتغيير النظام في السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، إلا أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تجنب أي تعامل مع حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

وأوضح: "لا نتطلع إلى تغيير نظام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو زعيم الفلسطينيين، ولهذا نأمل أن يتمكن من الجلوس على الطاولة، ونأمل في تواصل مستمر أو إعادة الالتزامات في نهاية المطاف مع السلطة الفلسطينية".​

دونالد ترامب جيسون جرينبلات الشرق الأوسط الانتخابات الإسرائيلية

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