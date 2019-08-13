ألمانيا تحيي ذكرى مرور 58 عامًا على إنشاء جدار برلين

برلين- (د ب أ):

تحيي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ذكرى مرور 58 عامًا على إنشاء جدار برلين. وستقام المراسم الرئيسية عند النصب التذكاري لجدار برلين في شارع "برناور شتراسه"، وسيشارك في هذه المراسم عمدة المدينة، ميشائيل مولر.

وستلقي وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب- كارنباور، خطابًا عند جسر "جلينك" الذي يربط بين برلين وبوتسدام، والذي اشتهر كمكان لتبادل العملاء إبان الحرب الباردة.

وفي ولاية براندنبورج يلقي رئيس حكومة الولاية، ديتمار فويدكه، ورئيسة البرلمان المحلي للولاية، بريتا شتارك، كلمتهما خلال مراسم إحياء مشتركة للحكومة والبرلمان المحليين في مدينة شونفالد-جلين.

يُذكر أن بناء جدار برلين بدأ في 13 أغسطس عام 1961 في عهد القيادة الشيوعية لألمانيا الشرقية، بزعامة فالتر أولبريشت.

وقسم الجدار الذي بلغ طوله نحو 155 كيلو مترا برلين لأكثر من 28 عاما. وانتهى الانقسام الألماني بسقوط الجدار في 9 نوفمبر 1989.