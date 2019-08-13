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حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

07:39 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2019
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

رمي الجمرات

القاهرة- (مصراوي):

يواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، حيث يجوز بعدها للمتعجلين من الحجاج الخروج من منى.

ووفقًا لقناة "العربية"، يكون خروج المتعجلين قبل غروب الشمس، حيث يتوجهون منها إلى مكة للنفرة الأولى، أما من تأخر في الخروج من منى، فعليه أن يقضي ليلته فيها ويرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق.

وخلال أيام التشريق، يرمي الحجاج الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بجمرة العقبة بعد الزوال وكل جمرة يرميها الحاج بـ7 حصيات، وبعد أن ينتهى الحجاج من رمي الجمرات ومغادرة مشعر منى، يمكنهم الخروج من مكة والعودة إلى بلدانهم بعد الانتهاء من طواف الوداع.​

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