مقتل جنديين وطفلة في هجوم مسلح بجنوب الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

ذكر الجيش الفلبيني، اليوم الثلاثاء، أن جنديين وطفلة عمرها عامين، قتلوا في هجوم لمسلحين إسلاميين مشتبه بهم في جنوب الفلبين، مع احتفال البلاد بعيد الأضحى.

وكان الجنود على متن دراجة نارية في طريق مزدحم ببلدة تاليباو في إقليم سولو، أمس الاثنين عندما فتح أعضاء مشتبه بهم من جماعة أبو سياف الإرهابية النار عليهم.

وقال الميجور جنرال كورليتو فينلوان، قائد فرقة العمل الإقليمية لمكافحة الإرهاب، إن الجنديين قتلا في كمين، بينما أصيبت طفلة وفتاة عامان و11 سنة.

وأضاف أن الطفلة البالغة من العمر عامين توفيت أثناء علاجها في المستشفى، بينما لا تزال الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا في حالة حرجة.

وقال اللفتنانت جنرال سيريليتو سوبيخانا، وهو قائد عسكري "نحن ندين بشدة هذا العمل الغادر" من جانب (جماعة) أبو سياف، والذي: "لا يمثل بأي حال طريقة الحياة الإسلامية".

وأضاف: "نود أن نعرب عن تعاطفنا مع أسر الضحايا المكلومة جراء هذا العمل غير الإنساني لأبو سياف .. وسنقوم بتقديم جميع أنواع المساعدات كطريقة بسيطة للمواساة".

يشار إلى أن أبو سياف هي أكثر الجماعات الإسلامية عنفا في الفلبين، ويعتقد أنها متحالفة مع تنظيم داعش، ويتم تحميلها مسؤولية بعض من أسوأ الهجمات الإرهابية في البلاد وكذلك عمليات اختطاف بارزة.​