الادعاء الفيدرالي البرازيلي يعترض على ترشيح نجل الرئيس سفيرا لدى واشنطن

برازيليا - (أ ش أ):

قدم مكتب الادعاء الفيدرالي البرازيلي اليوم الإثنين، اعتراضا إلى محكمة محلية لمنع نجل الرئيس يائير بولسونارو من شغل منصب سفير البرازيل الجديد لدى الولايات المتحدة، نظرا "لافتقاره أية خبرات دبلوماسية".

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الاخبارية الأمريكية أن هناك شكاوى عديدة أثيرت بشأن مدى جدارة نجل الرئيس ادواردو بولسونارو، وهو عضو في البرلمان يبلغ من العمر 35 عاما، لشغل منصب سفير البرازيل لدى واشنطن .

وقد دافع نجل الرئيس البرازيلي عن نفسه بأحد البرامج التليفزيونية أذيع عبر شبكة (تي.في.جلوبو) قائلا "لقد سبق لى العمل بأحد مطاعم الوجبات السريعة بالولايات المتحدة لعدة سنوات".

يشار إلى أن الحكومة الأمريكية وافقت - بشكل مبدئي - على ترشيح إدورادو لشغل منصب السفير البرازيلى الجديد بواشنطن، غير أن مجلس الشيوخ لم يصدق - حتى الآن - على ذلك.