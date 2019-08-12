الكويت: اعتداءات الكيان الصهيوني تسقط مجددَا دعوات السلام الزائفة

الكويت - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المصلين في باحات المسجد الأقصى صباح عيد الأضحى المبارك، تثبت مجددا سقوط دعوات السلام الزائفة ومشروعات التسوية الفارغة مع كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة.

وقال الغانم - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - : "من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين عموما يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند"، داعيا إلي ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع، يستهدف كل المنابر والمنتديات السياسية والحقوقية والثقافية؛ لتشكيل ضغط حقيقي على الكيان المحتل.

وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي، على أن مواجهة هذا الكيان الغاصب، هو قدر وإيمان، لافتا إلى أنه إذا كانت الظروف العسكرية غير مواتية، فهذا لا يمنع من العمل الحثيث وبشكل يومي على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربيا وإسلاميا ودوليا.