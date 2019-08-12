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    رئيس أفغانستان ينتقد بشدة "محادثات السلام" بين أمريكا وطالبان

    08:57 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    رئيس أفغانستان ينتقد بشدة "محادثات السلام" بين أمريكا وطالبان

    الرئيس الأفغاني أشرف غني

    كابول - (أ ش أ):

    انتقد الرئيس الأفغاني أشرف غنى، محادثات السلام التي تجرى بين الولايات المتحدة وعناصر حركة طالبان المتمردة في الدوحة، بغرض إنهاء الحرب الطويلة فى افغانستان .

    وأضاف الرئيس الافغاني - في تصريحات ادلى بها في كابول، حسبما ذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته الليلة باللغة الانجليزية - "إن مستقبل أفغانستان لن يتحدد من خارجها، سواء فى عواصم الدول الصديقة أو الأعداء أو الجيران، إن مصير أفغانستان يجب أن يتحدد داخل حدودها".

    وتابع الرئيس الأفغاني - فى كلمة القاها بالقصر الرئاسى في كابول - "لانريد تدخل أي طرف فى شئوننا"، مشددا على أنه يتعين على المحادثات التي تجرى بين الولايات المتحدة وطالبان ألا تقف فى طريق إجراء الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في افغانستان بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة الأفغانية المنتخبة ستكون في وضع أفضل للتفاوض مع المتمردين (طالبان) لإنهاء عقود من الأعمال العدائية مع القوات الحكومية فى أفغانستان.

    وكانت الجولة الثامنة من المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء الحرب فى افغانستان التى دامت نحو 18 عاما قد انتهت دوان إعلان الطرفين عن التوصل إلى أية نتائج، فيما اكتفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بالقول إن المحادثات انتهت باتفاق الطرفين على الرجوع إلى القيادات من أجل تحديد الخطوات التالية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    أشرف غنى الولايات المتحدة حركة طالبان افغانستان
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