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    صادرات ألمانيا لإيران تهبط إلى النصف بسبب العقوبات

    08:54 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    صادرات ألمانيا لإيران تهبط إلى النصف بسبب العقوبات

    ألمانيا

    برلين - (أ ش أ):

    أظهرت الإحصاءات الألمانية تقلص صادرات ألمانيا إلى إيران بمقدار النصف تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بسبب العقوبات الأمريكية على طهران.

    وحسب معطيات هيئة الإحصاء الاتحادية الألمانية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الإثنين، فإن الصادرات الألمانية تقلصت بنسبة 48% خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية يونيو 2019، ليصل حجمها إلى 678 مليون يورو.

    وتشير المعطيات أيضا إلى انخفاض الصادرات الإيرانية إلى ألمانيا بنسبة 43% إلى حد 110 ملايين يورو خلال الفترة نفسها.

    جدير بالذكر أن ألمانيا، على الرغم من إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران العام الماضي، تشارك في الجهود الأوروبية المستمرة منذ عدة أشهر لاستحداث آلية للتجارة مع إيران، لكن الآلية الجديدة لم تنطلق بعد.

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