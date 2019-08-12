تركيا: وصول وفد أمريكي لإنشاء مركز العمليات المشتركة في سوريا

انقرة - (د ب ا):

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، وصول وفد أمريكي إلى ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، لبدء العمل في إنشاء مركز العمليات المشتركة المنوط بتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وفقًا لاتفاق توصلت إليه أنقرة وواشنطن في وقت سابق.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف البيان "وفي هذا الإطار، وصل وفد أمريكي مؤلف من 6 أشخاص إلى شانلي أورفة بهدف التحضيرات الأولية"، لافتاً إلى أنه "من المخطط بدء عمل مركز العمليات خلال الأيام المقبلة".

وكانت أنقرة وواشنطن توصلتا، الأربعاء الماضي ، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وجاء الاتفاق بعد مباحثات بين الجانبين التركي والأمريكي في أنقرة في الفترة بين 5 و7 أغسطس الجاري، حول المنطقة الآمنة.

وأكّدت وزارة الدفاع التركية في بيان عقب المحادثات أنه جرى الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.

وترغب تركيا في إنشاء منطقة امنة بعمق 40 كيلومترا،ولم يتضح بعد تاريخ انشاء هذه المنطقة.

من جانبها، نددت سوريا بالاتفاق التركي الأمريكي.