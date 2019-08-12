  • عاجل:الصحة تُحذر من دواء مغشوش بالأسواق (مُستند)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    وزير العدل الأمريكي: هناك "مخالفات خطيرة" في سجن ابستين

    08:17 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    وزير العدل الأمريكي: هناك "مخالفات خطيرة" في سجن ابستين

    ويليام بار

    واشنطن - (د ب أ):

    قال وزير العدل الأمريكي ويليام بار إن هناك "مخالفات خطيرة" في السجن الذي كان يحتجز فيه جيفري ابستين، الخبير المالي الثري والمدان بالتحرش الجنسي بأطفال والاتجار بهم، والذي عُثر عليه ميتا في زنزانته في السجن في عطلة نهاية الأسبوع في عملية انتحار واضحة.

    وتعهد بار بأن تواصل وزارة العدل التحقيق في القضايا ضد أي شخص ساعد ابستين في ارتكاب جرائمه.

    وقال بار في نيو اورليانز، حيث كان يتحدث في إحدى فعاليات إنفاذ القانون "لا يجب أن يشعر أي متآمر بالارتياح.. الضحايا يستحقون العدالة وسنعمل على أن نحققها لهم".

    وقال بار إنه "غاضب" إزاء سجن مانهاتن لفشله في تأمين ابستين بشكل كاف.

    وأضاف "اكتشفنا وجود مخالفات خطيرة في هذا السجن تسبب لنا قلقا بالغا، ونطالب بإجراء تحقيق شامل فيها".

    وعُثر على إبستين 66 عامًا، ميتا في زنزانته في السجن في نيويورك، أول أمس السبت حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا.

    وكان قد تم استبعاده من المراقبة الخاصة بمحاولات الانتحار في اليوم السابق لوفاته، حيث كان يخضع لإشراف دقيق في أعقاب محاولة سابقة للانتحار في تموز/يوليو الماضي.

    وكان ابستين على علاقة بشخصيات تتمتع بنفوذ في أمريكا، مثل الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون، إلا أن الرئيسين قالا إنهما لم يتصلا به منذ سنوات وأنهما لم يشهدا ارتكابه أي مخالفات.

    وتم اتهام ابستين الشهر الماضي في أمريكا بتهمة تهريب الأطفال القصر من أجل الجنس والتآمر. وقد نفى هذه الاتهامات وتم رفض الإفراج عنه بكفالة منذ ثلاثة أسابيع.

    ويليام بار وزير العدل الأمريكي واشنطن سجن ابستين جيفري ابستين تحرش جنسي

    الخبر التالى:

    تركيا: وصول وفد أمريكي لإنشاء مركز العمليات المشتركة في سوريا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان