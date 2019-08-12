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    الجيش الوطني يحبط هجوما لميلشيا الحوثي بالبيضاء وسط اليمن

    06:15 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    الجيش الوطني يحبط هجوما لميلشيا الحوثي بالبيضاء وسط اليمن

    قوات الجيش الوطني اليمني

    عدن - (أ ش أ):

    أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، هجوما لميلشيا الحوثي، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

    وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني ومعها المقاومة الشعبية تمكنت من صد هجوم للميلشيا الحوثية المتمردة، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر.

    وفي جبهة الاجردي بالمديرية ذاتها، تمكنت قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية من دحر هجوم آخر لميلشيا الحوثي المتمردة.

    أسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة، وإجبار عناصرها على الفرار والتراجع.

    هذا المحتوى من

    Asha
    اليمن ميلشيا الحوثي وزارة الدفاع اليمنية
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