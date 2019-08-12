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    أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس الإيراني

    06:01 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس الإيراني

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    الدوحة - (د ب ا):

    تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من الرئيس الإيراني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وبعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

    وسلم الرسالة لأمير قطر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقبال الأمير له والوفد المرافق في الدوحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) على موقع تويتر.

    كان أمير قطر أجرى مباحثات هاتفية الاحد مع الرئيس الإيراني.

    وخلال زيارته لقطر التي بدأت أمس الاحد، التقى ظريف مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب وكالة "قنا".

    وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

    قطر تميم إيران محمد جواد ظريف حسن روحاني

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