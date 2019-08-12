الخطوط الجوية الألمانية تلغي عدة رحلات إلى هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

ألغت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران العديد من رحلاتها إلى هونج كونج بسبب استمرار الاحتجاجات في مطار المستعمرة البريطانية السابقة.

وأوضح متحدث باسم أكبر شركة طيران ألمانية، الاثنين، أن الرحلات الملغاة هي رحلات متجهة من ميونخ وفرانكفورت بالإضافة إلى رحلات شركة سويس اير من زيوريخ.

وأضاف المتحدث أن القرار يسري مبدئيا على رحلات اليوم فقط لافتا إلى ضرورة متابعة الوضع بشكل متجدد في الأيام المقبلة.

يذكر أنه لم تعد هناك رحلات طيران تنطلق في الوقت الراهن من المطار في المنطقة الإدارية الخاصة في هونج كونج، ونوه المتحدث إلى وجود طائرتين تابعتين للوفتهانزا هناك من طائرات المسافات الطويلة.

وعرضت لوفتهانزا على الركاب المتضررين من قرار إلغاء الرحلات، تغيير حجوزاتهم مجانا.